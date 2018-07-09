"Ростех" представил сверхпрочный ноутбук для экстремальных условий

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Сверхпрочные ноутбуки на основе процессора "Эльбрус", представили на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018. Техника создана под нужды Минобороны и Росгвардии. Каждый компьютер стоит около 500 тысяч рублей, сообщил представитель "Ростеха".

"Спрос на такие изделия оценивается в несколько тысяч в год, стоимость начинается от 500 тысяч рублей и зависит от комплектации, при этом американские аналоги стоят примерно в два раза дороже", – цитирует собеседника ТАСС.

Представитель компании добавил, что помимо силовых структур, ноутбук будет востребован в коммерческих компаниях, работающих в экстремальных условиях. Помимо этого, оно будет востребовано в коммерческих компаниях, работающих в экстремальных условиях. В качестве примера он привел нефтяные компании.

Ноутбук защищен от повреждений и попадания влаги, такая техника требуется силовым и логистическим структурам, сельскохозяйственным предприятиям и специалистам, оказывающим медпомощь вне медицинских учреждений и/или в условиях чрезвычайных ситуаций, добавил собеседник агентства.

Гаджет создала компания "Росэлектроник". Он работает под управлением программного обеспечения российской разработки, чтобы защитить данные на устройстве от утечек. Модульность конструкции ноутбука обеспечивает возможность выбора архитектуры изделия без изменения конструктивного исполнения, добавил представитель Ростеха. Устройство готово для серийного производства.