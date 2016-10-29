Российские ученые разработали оружие против стаи ударных дронов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Специалисты "дочки" Ростеха, Объединенной приборостроительной корпорации, создали оружие для противодействия стае ударных мини-дронов, сообщает ТАСС.

По словам представителя корпорации, оружие не уничтожает дроны физически, а выводит из строя бортовые системы, превращая дрон в "бесполезный кусок мертвого железа и пластика". Также в компании отметили, что традиционные средства поражения (стрелковое оружие и системы ПВО) здесь бессильны.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в США испытали рой ударных мини-дронов для подавления ПВО.