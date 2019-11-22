Стали известны подробности разговора Дорониной и Путина

Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила Владимира Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе. Об этом рассказал актер Андрей Чубченко, сопровождавший артистку накануне после церемонии вручения госнаград в Кремле, передает РИА Новости.
Доронину особенно волновало то, что все ее любимые артисты сняты с ролей и лишены надбавок, отметил он. Она попросила вернуть актерам роли и надбавки, поскольку без них зарплаты составляют около 25 тысяч, объяснил Чубченко.
По его словам, Доронина сообщила Путину, что ему отправляли пять соответствующих писем. В ноябре некоторые деятели искусств подписали открытое письмо, адресованное президенту. Его авторы критиковали работу нового худрука МХАТа Эдуарда Боякова и требовали вернуть к руководству Доронину, которую якобы уволили без оснований.
Руководство и артисты МХАТа опубликовали свои ответы на это письмо, в которых поддержали Боякова и попросили президента защитить МХАТ от агрессивной клеветы. Они также напомнили, что Доронина не уволена, а переведена по решению Минкультуры на должность президента МХАТ. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявлял, что министерство уделит внимание конфликту.
Заслуженный артист России Александр Титоренко тоже сказал, что присутствовал на торжественном мероприятии. По его утверждению, диалог тогда шел о ситуации в театре. Сам Путин, как говорит артист, отреагировал на разговор с Дорониной "очень благожелательно".
"Сказал: "Во всем будем разбираться", – поделился с "Газетой.ру" Титоренко.
"Я верю нашему президенту. Пока он еще слово свое сдерживал всегда... Хотелось бы, чтобы (изменения. – Прим. ред.) произошли быстро", – подчеркнул он.
В заключение артист МХАТа признался, что хочет возвращения в театр Татьяны Дорониной, ее спектаклей и актеров на роли, с которых их сняли.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: