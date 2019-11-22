Стали известны подробности разговора Дорониной и Путина

Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила Владимира Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе. Об этом рассказал актер Андрей Чубченко, сопровождавший артистку накануне после церемонии вручения госнаград в Кремле, передает РИА Новости.

Доронину особенно волновало то, что все ее любимые артисты сняты с ролей и лишены надбавок, отметил он. Она попросила вернуть актерам роли и надбавки, поскольку без них зарплаты составляют около 25 тысяч, объяснил Чубченко.

По его словам, Доронина сообщила Путину, что ему отправляли пять соответствующих писем. В ноябре некоторые деятели искусств подписали открытое письмо, адресованное президенту. Его авторы критиковали работу нового худрука МХАТа Эдуарда Боякова и требовали вернуть к руководству Доронину, которую якобы уволили без оснований.

Руководство и артисты МХАТа опубликовали свои ответы на это письмо, в которых поддержали Боякова и попросили президента защитить МХАТ от агрессивной клеветы. Они также напомнили, что Доронина не уволена, а переведена по решению Минкультуры на должность президента МХАТ. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявлял, что министерство уделит внимание конфликту.

Заслуженный артист России Александр Титоренко тоже сказал, что присутствовал на торжественном мероприятии. По его утверждению, диалог тогда шел о ситуации в театре. Сам Путин, как говорит артист, отреагировал на разговор с Дорониной "очень благожелательно".

"Сказал: "Во всем будем разбираться", – поделился с "Газетой.ру" Титоренко.

"Я верю нашему президенту. Пока он еще слово свое сдерживал всегда... Хотелось бы, чтобы (изменения. – Прим. ред.) произошли быстро", – подчеркнул он.

В заключение артист МХАТа признался, что хочет возвращения в театр Татьяны Дорониной, ее спектаклей и актеров на роли, с которых их сняли.