Якутский депутат отказался извиняться за слова о декольте министра

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Депутат Государственного собрания Якутии Петр Аммосов, который сделал замечание региональному министру о глубоком декольте, не намерен приносить женщине извинения. Об этом сообщает "Газета.ру".

В четверг, 24 декабря, Аммосов указал на слишком откровенную, по его мнению, блузку министра предпринимательства Якутии Ирины Высоких. В региональном парламенте решили доложить о поведении министра ее руководству.

"Я там называю части тела? А за что тогда мне извиняться? Я же не к ней обратился, а в вышестоящий орган, который отвечает за этику госслужащего", – заявил Петр Аммосов.

Депутат также уточнил, что ранее у него уже были конфликты с Ириной Высоких. Ранее, в 2015 году, министр выдвигала на рассмотрение законопроект о разрешении на продажу слабоалкогольных напитков, что и стало причиной разногласий. Примечательно, что сейчас на рассмотрение депутатов снова выдвинули такую законодательную инициативу.

Ранее в декабре депутаты Госдумы приняли закон, который устанавливает штрафы в размере до 150 тысяч рублей за хамство чиновников. В новой редакции документа уточняется понятие оскорбления.