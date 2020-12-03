Twitter запретил высказывания, унижающие достоинство на основании расы

Фото: depositphotos/Mactrunk

Twitter обновил правила, которыми регулируется запрет на ненавистнические высказывания на платформе. В список добавили унижающие человеческое достоинство сообщения, содержащие дискриминацию по признакам расы, заявили представители социальной сети в блоге.

"Данная политика уже включает запрет на высказывания, унижающие человеческое достоинство на основании религии, касты, возраста, инвалидности и заболеваний. Исследования подтверждают, что высказывания, унижающие человеческое достоинство, могут нанести реальный вред, и мы хотим добиться того, чтобы больше людей во всем мире были защищены", – сообщили в Twitter.

В блоге отметили, что правила к твитам регулярно обновляются для защиты пользователей. Теперь сервис будет бороться с публикациями, которые унижают людей на основании расы, этнического, а также национального происхождения.

Планируется, что социальная сеть, получив уведомления об оскорбительных записях, потребует авторов удалить посты. Кроме того, будут использованы автоматизированные механизмы для обнаружения, помогающие находить оскорбления в микроблогах.

В Twitter уточнили, что может быть временно заблокирован аккаунт человека, неоднократно нарушавшего правила.

Ранее сообщалось, что Twitter добавит возможность публикации исчезающих сообщений. Функцию протестировали в Бразилии, Италии и Индии.