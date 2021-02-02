ФСИН просит заменить условный срок Навальному на 3,5 года колонии

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

УФСИН просит заменить Алексею Навальному условный срок на 3,5 года колонии.

"Прошу суд отменить условное осуждение Навального А. А., приговоренного Замоскворецким судом к условному наказанию на срок 3 года 6 месяцев", – заявил представитель ведомства в ходе судебного заседания.

Сторона обвинения настаивает на отбывании наказания в колонии общего режима.

Представитель ФСИН в своем выступлении отметил, что ранее ведомство не просило заменить условный срок на реальный, исходя из принципов гуманизма.

Также сотрудник обратил внимание на то, что Алексей Навальный более 50 раз нарушил общественный порядок после условного приговора, который был озвучен в 2014 году.

Заседание по вопросу о замене условного срока Алексею Навальному на реальный началось 2 февраля в Мосгорсуде. Дело рассматривает Симоновский районный суд Москвы.

Навального обвиняют в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше". По данным прокуратуры, с 1 января по 17 августа 2020 года Навальный неоднократно нарушал обязанность явиться на регистрацию, 24 сентября после выписки из Университетского медицинского центра "Шарите" полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, а 23 октября он был обязан явиться на регистрацию в УФСИН, однако не ответил на уведомление ведомства.

23 ноября Навальный заявил, что проживает в Берлине в Hotel Arabel и занимается восстановительными процедурами, что и стало причиной неявки. 29 декабря УФСИН по Москве объявила его в розыск.

Его задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где Навальный находился на лечении.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Позднее, в 2017 году, испытательный срок продлили на год за систематические неявки на регистрацию и неоднократное привлечение к административной ответственности.

До этого в отношении Навального также был вынесен обвинительный приговор в рамках другого дела – о хищениях в компании "Кировлес". В июле 2013 года Алексея Навального приговорили к 5 годам условно с испытательным сроком на 1,5 года.