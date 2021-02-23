Twitter сообщил о блокировке 100 связанных с РФ страниц

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Социальная сеть Twitter объявила о блокировке 100 страниц, которые могли быть связаны с РФ. Данные аккаунты якобы "пытались повлиять на Соединенные Штаты и ЕС", сообщила пресс-служба американской компании.

Утверждается о двух группах учетных записей. Первая из них состоит из 69 аккаунтов, якобы связанных с российскими властями. Через эти страницы, по данным Twitter, велась активность, направленная на "ослабление стабильности и надежности НАТО".

Во второй группе фигурирует 31 аккаунт, который мог быть связан с российским "Агентством интернет-исследований". При помощи данных профилей осуществлялись действия "против США и ЕС", добавили представители Twitter.

Ранее госсекретарь США назвал приоритеты в отношениях с Россией. Энтони Блинкен перечислил претензии властей страны к РФ.