Пользователи сообщают о сбое в работе "Ростелекома"

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Сбой произошел в работе провайдера "Ростелеком". Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Новосибирска, Казани и некоторых других городов. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.ru, специализирующегося на отслеживании неполадок в работе популярных сетевых ресурсов.

У 94 процентов клиентов компании наблюдаются неполадки в работе интернета, еще 2 процента отмечают сбои в работе ТВ. На сбой всех сервисов пожаловались еще 2 процента пользователей.

Ранее о сбое в работе "Ростелекома" сообщалось 15 декабря прошлого года. Тогда чаще всего у пользователей возникали проблемы с подключением к интернету (92 процента).

"Ростелеком" – российская телекоммуникационная компания. Предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, сотовой связи и другое.