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В работе сервисов WhatsApp, YouTube и Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.ru.

На подключение к серверу пожаловались 95% пользователей WhatsApp, а 3% на работу веб-сайта. Информация о неполадках поступала из США и стран Европы. Также на проблемы с входом в приложение пожаловались пользователи в Москве.

Кроме того, сообщается о сбое в работе YouTube. Многих волнует работа видео – 75%, а также проблемы с сайтом – 21% и трудности со входом – 2%.

У пользователей Telegram возникли проблемы с подключением. Об этом говорится в 87% сообщений, у 12% появились проблемы с отправкой сообщений. В основном жалобы поступают из России.

Ранее сбой произошел в работе российского провайдера цифровых услуг и сервисов "Ростелеком". Сообщения о проблемах поступали почти по всей территории РФ.