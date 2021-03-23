Роскомнадзор раскритиковал темпы удаления запрещенных материалов в Twitter

12:26
Фото: depositphotos/Mactrunk
Twitter начал работу по удалению запрещенного контента, однако этот процесс продвигается неудовлетворительными темпами. Об этом говорится на сайте Роскомнадзора.
"Темпы удаления запрещенной информации соцсетью неудовлетворительные. Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым", – говорится в сообщении.
В начале марта Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении работы соцсети на территории РФ и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении противоправного контента. В результате принятых мер была затруднена загрузка фото- и видеоконтента.
Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев позже заявил, что ведомство готово к диалогу с представителями социальной сети, однако компания не реагирует на запросы и требования.
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