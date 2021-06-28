Google, Facebook и Twitter грозят новые штрафы за неудаление запрещенного контента

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В отношении Google составили три протокола за неудаление запрещенного контента по требованию Роскомнадзора. Таким образом, в сумме компании грозит штраф в размере 12 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

"В суд поступили три протокола в отношении Google, составленные по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ")", – отметили в 422-м мировом судебном участке Москвы.

Подобное наказание также ждет Facebook и Twitter: для каждой из двух компаний предусмотрен штраф в размере до 4 миллионов рублей.

Как и в случае с Google, три протокола за отказ удалить запрещенный контент поступили в суд в отношении Telegram. По каждому из протоколов мессенджер должен будет выплатить по 4 миллиона рублей – 12 миллионов рублей в сумме.

Ранее в Роскомнадзоре назвали штрафы в отношении Google и Facebook оптимальной на данный момент мерой воздействия. Специалисты отметили, что соотносят пользу и потенциальный вред от каждого сервиса. Если угрозы какой-либо социальной сети будут превышать от нее пользу, то будут приняты более радикальные меры, в том числе в виде замедления сервисов.

