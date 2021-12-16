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Технологии

12:55

Meta Platforms оштрафована на 13 млн руб за отказ удалить запрещенный контент

суды технологии

Фото: AP Photo/Tony Avelar

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Meta Platforms, ранее известную как Facebook, за отказ удалить запрещенный в России контент. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда.

"Постановлениями суда Meta признана виновной в совершении трех административных правонарушений. Компании назначены административные штрафы на общую сумму 13 миллионов рублей", – рассказали в пресс-службе.

Общая сумма наложенных на Meta штрафов в России составила 83 миллиона рублей.

Ранее мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 10 миллионов рублей за аналогичные правонарушения. Компания была признана виновной по двум административным делам.

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