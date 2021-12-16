Meta Platforms оштрафована на 13 млн руб за отказ удалить запрещенный контент

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Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Meta Platforms, ранее известную как Facebook, за отказ удалить запрещенный в России контент. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда.
"Постановлениями суда Meta признана виновной в совершении трех административных правонарушений. Компании назначены административные штрафы на общую сумму 13 миллионов рублей", – рассказали в пресс-службе.
Общая сумма наложенных на Meta штрафов в России составила 83 миллиона рублей.
Ранее мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 10 миллионов рублей за аналогичные правонарушения. Компания была признана виновной по двум административным делам.
Facebook сменил название на Meta