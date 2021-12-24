Хинштейн заявил, что штраф не помешает работе Google в России

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Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн объяснил, что назначенный Google штраф не воспрепятствует дальнейшей работе компании в РФ.

По его словам, для других IT-гигантов эта ситуация должна иметь профилактический эффект.

"Напоминаю, что законодательство предусматривает и иные формы реагирования, к которым относятся и замедление трафика, и полная блокировка на территории России", – цитирует Хинштейна РИА Новости.

Ранее стало известно, что Московский суд взыскал с компании Google 7,2 миллиарда рублей за повторный отказ от удаления запрещенной в России информации. Компанию признали виновной по части 5 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях.