Сбой произошел в работе сервиса "Яндекс Лавка"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Сбой произошел в работе сервиса доставки продуктов "Яндекс Лавка" в среду, 9 ноября, передает РИА Новости.

"Сейчас есть трудности с заказами, мы это уже чиним", – указано в уведомлении при попытке оформить покупку в приложении.

Также сообщалось о неполадках с приложениями "Яндекс Go" и Uber для вызова такси. Оба сервиса также принадлежат компании "Яндекс".

В конце октября сообщалось, что в России планируется запустить отечественный аналог сайта Downdetector, который в режиме реального времени отслеживает функциональность веб-порталов. Новый продукт уже находится на стадии тестирования.

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