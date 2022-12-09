Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбоях в работе сервиса

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в России столкнулись со сбоями в ее работе. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, 76% пожаловавшихся на проблему, сообщили, что мессенджер не работает, 12% рассказали о перебоях в работе приложения, 9% пожаловались на сбой в работе сайта.

Большинство жалоб поступило из Москвы, Тюмени, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Краснодара. Кроме того, со сбоями столкнулись пользователи в Кейптауне (ЮАР).

1 декабря сбой произошел в Twitter. В основном жалобы приходили из США и Великобритании. О сбоях сообщали и жители Канады, Японии, Франции, Германии, Нидерландов, Италии и Испании.

Пользователи сталкивались с проблемами в работе сайта и приложения, а также возникали ошибки при входе в учетную запись и соединении с сервером.

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