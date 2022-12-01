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Пользователи Twitter пожаловались на сбои в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Пользователи начали сообщать о неполадках в 17:00 по московскому времени. При этом жалобы в основном приходили из США и Великобритании. О сбоях сообщали и жители Канады, Японии, Франции, Германии, Нидерландов, Италии и Испании.

Пользователи сталкиваются с проблемами в работе сайта и приложения, а также возникают ошибки при входе в учетную запись и соединении с сервером.

Ранее новый владелец Twitter Илон Маск сообщил, что в соцсети начали удалять фейковые аккаунты. По его словам, удалению подвергаются аккаунты, распространяющие спам и принадлежащие мошенникам.



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