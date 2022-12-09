Фото: скриншот приложения "Сбербанк Онлайн"

Пользователи сообщили о сбое в работе приложения "Сбербанк Онлайн". Проблемы возникают при входе в мобильное приложение Сбербанка.

Кредитная организация обещает восстановить доступ в течение получаса. Также отмечается, что расплачиваться картами и снимать наличные можно без ограничений.

Позже в пресс-службе кредитной организации сообщили, что все системы банка работают в штатном режиме.

Ранее сбой произошел в работе приложений "Тинькофф Банка" и Альфа-Банка.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, 74% пользователей сообщили, что не могут войти в приложение "Тинькофф Банка", 23% пожаловались на перебои в работе сервиса, а 4% – на сбой в работе сайта.

Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Алапаевска и Казани.

Также небольшая часть клиентов Альфа-Банка испытывала временные трудности с работой приложения из-за технических работ. При этом "Альфа-Онлайн" работал как обычно.

Из AppStore удалили приложение Сбербанка

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!