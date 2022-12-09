Сбербанк сообщил о штатной работе своих сервисов на фоне информации о сбое

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Сбербанке заявили о штатной работе всех своих сервисов и опровергли информацию о сбое. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу банка.

"В связи с затруднениями на стороне двух банков-партнеров у некоторых клиентов могут быть ограничены переводы по СБП", – говорится в сообщении.

Ранее сбой произошел в работе приложений "Тинькофф Банка" и Альфа-Банка.

Согласно данным сервиса Downdetector, 74% пользователей сообщили, что не могут войти в приложение "Тинькофф Банка", 23% пожаловались на перебои в работе сервиса, а 4% – на сбой в работе сайта.

Также небольшая часть клиентов Альфа-Банка испытывала временные трудности с работой приложения в связи с проведением технических работ, при этом "Альфа-Онлайн" работал в штатном режиме.

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