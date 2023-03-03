В Москве начали обустраивать два новых участка будущего парка "Яуза"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Москве начались работы по обустройству новых участков будущего парка "Яуза" в Северо-Восточном административном округе. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"В период с 2016 по 2022 год благоустроили пространство общей площадью свыше 223 гектаров, в этом году запланированы работы еще на четырех участках, на двух – вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда – они уже стартовали", – отметил заместитель мэра Петр Бирюков.

Отмечается, что в настоящее время организована топографическая съемка. Также будут установлены фонари с энергоэффективными светильниками, обновлены покрытия детских и спортивных площадок, отремонтированы мостовые переходы, обустроены экотропы вдоль берегов и обновлена дорожно-тропиночная сеть.

Помимо этого, до конца года планируется начать работы на других двух участках будущего парка – в пойме реки Чермянки вдоль Сельскохозяйственной улицы и на территории парка "Ростокинский акведук".

Ранее сообщалось, что в Москве приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территории Южного речного вокзала. В данный момент специалисты прокладывают ливневую систему, канализацию и водопровод. Также в скором времени начнется обустройство тепловой сети.



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