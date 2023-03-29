Специалисты реконструируют улично-дорожную сеть в СВАО к 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты реконструируют или построят заново около шести километров дорог на участке от Московского скоростного диаметра до улицы Мусорского. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Подрядная организация ведет подготовку к началу строительно-монтажных работ. Сейчас ограждаются площадки и обустраивается строительный городок. Ожидается, что летом 2025 года работы будут полностью завершены", – заявил он.

По его словам, протяженность улично-дорожной сети составляет 5,9 километра. Предполагается строительство пяти подземных пешеходных переходов. Так, два из них появятся на пересечении улицы Мусорского и Юрловского проезда, а также улиц Сельскохозяйственной и Декабристов. Еще три возведут у домов № 39, 41 и 42, строение 1, на Сельскохозяйственной улице.

Загрутдинов добавил, что строительство или реконструкция улично-дорожной сети поможет улучшить транспортную доступность жителей районов Ярославского, Лосиноостровского, Отрадное, Свиблово, Северное и Южное Медведково. Водителям станет доступен дополнительный выезд на северный участок МСД.

Ранее глава департамента рассказал, что специалисты построят пешеходный переход через пути МЦД-2 в районе Ереванской улицы в 2024 году. Объект поможет жителям безопасно добираться до той территории парка, которая располагается рядом с Каспийской улицей.

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