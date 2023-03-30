Два подземных перехода ввели в эксплуатацию на Внуковском шоссе в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Два подземных пешеходных перехода построили и ввели в работу на новом Внуковском шоссе в ТиНАО. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"Подземные сооружения обеспечивают пешеходную связь между остановками общественного транспорта в районе улиц Лукинской, Федосьино и Анны Ахматовой в микрорайоне Переделкино Ближнее. Их длина 35 и 76 метров соответственно", – уточнил он.

В переходах установили освещение, системы вентиляции и отопления, электрическую систему автоматического снегоудаления, охранно-пожарную сигнализацию и пандусы для маломобильных граждан.

По словам главы департамента развития развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, Внуковское шоссе протянулось от транспортной развязки с Минским шоссе и путями Калужского направления Московской железной дороги до Боровского шоссе и западной окраины поселка Переделкино.

Ранее сообщалось, что пятиэтажный наземный паркинг возведут в столичном районе Внуково. В Москомстройинвесте уточнили, что в данный момент земельный участок свободен от застройки. На нем будет возведен паркинг площадью 6 140 квадратных метров. Высота постройки составит не более 20 метров.

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