Завершаются работы по гидроизоляции перехода между "Авиамоторной" БКЛ и Калининской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работы по гидроизоляции чугунной обделки подземного перехода между станциями "Авиамоторная" Большой кольцевой и Калининской линий метро подошли к стадии завершения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Примыкающий к станции "Авиамоторная" Калининской линии подземный коридор имеет общую длину 110 метров. Его проходка горным способом была выполнена в прошлом году", – сказал он.

Бочкарев уточнил, что "Авиамоторная" находится на 40 метров глубже станции БКЛ, в связи с чем пересадочный коридор имеет сложную структуру. Пассажиры со станции на БКЛ будут спускаться на желтую линию метро на эскалаторе.

"Сейчас в наклонном ходу пересадочного узла производится монтаж декоративных зонтов водоотведения, эти работы выполнены наполовину", – проинформировал заммэра.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что пересадочный зал, примыкающий к БКЛ, будет состоять из трех уровней. Третий уровень будет представлять собой зону для пассажиров, остальные два этажа отведены под нежилые помещения.

"Сейчас завершаются монолитные работы по устройству перекрытия первого уровня и выполняется армирование стен второго уровня распределительного зала", – уточнил Юрий Кравцов.

Продолжаются работы по сооружению второго вестибюля станции "Авиамоторная" БКЛ, на которую граждане смогут попасть со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц, добавил он.

Ранее Бочкарев заявлял, что в южном вестибюле станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро закончили монтаж трех эскалаторов. Он добавил, что строители приступили к установке еще трех эскалаторов, но уже в северном вестибюле, который ведет к Дубинской улице. Во всех 158 помещениях станции завершились архитектурно-отделочные работы.



Собянин сообщил о строительстве дополнительных выходов, вестибюлей и переходов БКЛ

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