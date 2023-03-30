Собянин: строительная готовность первой очереди Троицкой линии метро составляет около 60%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительная готовность Троицкой линии московского метро оценивается в 60%. Об этом во время осмотра строительства станции "Генерала Тюленева", находящейся на участке Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки", рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, по масштабу эта линия станет второй после БКЛ. Протяженность участка составит 40 километров. Градоначальник отметил, что первую очередь специалисты пустят в ход в 2024 году. Речь идет о 25 километрах от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки".

"Проходка завершена где-то на 80%. До ноября месяца проходка должна быть обеспечена в полном объеме, все станции запускаются одновременно, поэтому они должны быть примерно в равной готовности", – поделился Собянин.

Между тем исполняющий обязанности генерального директора компании-подрядчика АО "УРСТ" Евгений Федорченко рассказал мэру, что мероприятия по строительству проходят в соответствии с графиком. По его словам, специалисты выполнили монолитные работы на 95%, отделочные работы технических зон – на 65%, пути – на 90%.

Федорченко утверждает, что общая готовность составляет около 65%. В настоящее время специалисты приступили к отделке пассажирских зон и инженерных коммуникаций. Работы выполнят в соответствии с графиком, заверил он.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК "ЗИЛ" до Троицка. Линия предоставит жителям новых территорий столицы скоростной рельсовый транспорт, ее длина оценивается в 40 километров с 17 станциями.

Сейчас организовано строительство участков Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" с общей протяженностью 25,2 километра с 11 станциями. Вместе с этим строительная готовность станции "Генерала Тюленева" оценивается в 55%. Участок расположен вдоль одноименной улицы на пересечении с улицей Теплый Стан.

На Троицкой линии расположатся станции: "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская" ("Мамыри"), "Бачуринская" и "Коммунарка".

Собянин рассказал о строительстве станции "ЗИЛ" – начале Троицкой линии метро

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