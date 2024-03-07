Собянин: увидеть панду Катюшу в Московском зоопарке можно будет с 8 марта

Видео: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Панду Катюшу с 8 марта сможет увидеть любой желающий, павильон "Фауна Китая" откроется для посетителей Московского зоопарка. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале

По его информации, животное вышло в большой вольер зоосада. До этого Катюша вместе с мамой находилась в небольшом неэкспозиционном помещении, которое подготовили специально для родов и первых месяцев жизни.

Мэр уточнил, что, когда панда начала активно ходить и играть, зоологи решили открыть заграждение в большой вольер. Он абсолютно безопасен для малышки, в нем есть все необходимое для развития и развлечений: небольшой бассейн, деревянные конструкции для лазания и отдыха.

В конце февраля Катюше исполнилось шесть месяцев. В подарок она получила свою первую морковку.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Позднее малышку передадут в Китай, так как все панды мира принадлежат этой стране.

Генеральный директор зоосада Светлана Акулова отмечала, что Катюша обладает "московским, российским, русским" характером. По ее словам, панда "невероятно харизматичная".

Панда Катюша вышла прогуляться из вольера