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25 марта, 07:45

Транспорт

Дополнительные поезда начнут курсировать по Московской железной дороге с 1 апреля

Дополнительные поезда начнут курсировать по Московской железной дороге с 1 апреля

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Дополнительные составы начнут курсировать по Московской железной дороге с 1 апреля. Составы запустят по наиболее востребованным направлениям. Решение запустить дополнительные поезда связано с началом дачного сезона.

Назначено 29 дополнительных составов. Они будут перевозить пассажиров на Савеловском, Киевском, Казанском, Павелецком и Горьковском направлениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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