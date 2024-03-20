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20 марта, 23:30

Транспорт

"Иволга 4.0" поступила на смену старым электричкам в Центральный транспортный узел

"Иволга 4.0" поступила на смену старым электричкам в Центральный транспортный узел

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Москва закупила почти 4,5 тыс новых вагонов для Центрального транспортного узла

Москва закупила уже почти 4,5 тысячи новых вагонов для Центрального транспортного узла. На смену устаревшим электричкам приходят современные составы, в том числе "Иволга 4.0".

Поезд сможет развивать скорость до 160 километров в час, сохраняя при этом плавный и бесшумный ход. Вагоны будут иметь три двери, что позволит сократить время посадки и интервал между поездами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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