"Иволга 4.0" поступила на смену старым электричкам в Центральный транспортный узел

Москва закупила уже почти 4,5 тысячи новых вагонов для Центрального транспортного узла. На смену устаревшим электричкам приходят современные составы, в том числе "Иволга 4.0".

Поезд сможет развивать скорость до 160 километров в час, сохраняя при этом плавный и бесшумный ход. Вагоны будут иметь три двери, что позволит сократить время посадки и интервал между поездами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.