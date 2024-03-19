ЦТУ будут обслуживать около 400 новых поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Транспортный комплекс столицы с 2010 года закупил почти 4,5 тысячи новых вагонов для Центрального транспортного узла, сообщили на сайте мэра Москвы.

Старые составы заменят современными "Иволгой", ЭП2ДМ и ЭП2Д. Их количество уже увеличилось с 5 до 71% от всего подвижного состава. Для комфорта пассажиров составы оборудуют климат-контролем, USB-зарядками, местами для велосипедов и многим другим.

На сегодняшний день подвижной состав первых двух Московских центральных диаметров полностью обновили. На третьем поезда планируют заменить в текущем году, а на четвертом – до конца 2025-го.

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, для повышения популярности железнодорожного транспорта нужно создать комфортные условия для пассажиров.

"Поэтому в рамках программы развития ЦТУ планируется к 2030 году поставить около 400 поездов, которые постепенно заменят устаревший парк во Владимирской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской областях и других регионах, где проживают около 30 миллионов человек на пересечении Светлого проезда с Московской железной дорогой в районе Покровское-Стрешнево в Москве", – отметил он.

Ранее внедрили систему "Умный поезд". Она в режиме онлайн сигнализирует диспетчеру об обнаружении в контрольной зоне переезда препятствия.

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