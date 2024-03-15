В РЖД раскрыли дизайн нового высокоскоростного поезда

Фото: РЖД

В РЖД продемонстрировали дизайн состава для высокоскоростных магистралей (ВСМ), передает ТАСС.

Так, по сравнению с обычными поездами у нового состава имеется более острая и обтекаемая передняя часть – "маска".

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По словам главы РЖД Олега Белозерова, эскизный вариант вагонов уже окончательно утвержден. Таким образом, поезд будет состоять из восьми вагонов и сможет развивать скорость до 400 километров в час. При этом, как он утверждает, крейсерская скорость будет достигать 360 километров в час. Кроме того, Белозеров предположил, что число вагонов можно будет увеличить до 16.

Основным исполнителем проекта станет группа "Синара" на площадке "Уральских локомотивов" в кооперации с "Трансмашхолдингом" (ТМХ). В "Уральских локомотивах" изданию уже подтвердили, что завершили подготовку для запуска строительства новых производственных корпусов, где и будет выпущен поезд для ВСМ. К сборке состава хотят приступить в 2026 году.

Ранее Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о начале строительства столичного участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург. Мэр назвал магистраль важнейшей для Москвы и Санкт-Петербурга.

До этого Путин дал старт возведению высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. По его словам, власти реализовали доработку для запуска проекта ВСМ, в связи с чем работа по ее возведению начнется с сегодняшнего дня.



Собянин: в Москве будет четыре остановки ВСМ Москва – Санкт-Петербург