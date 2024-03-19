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19 марта, 22:15

Транспорт

Горожанам рассказали, каким будет единое транспортное пространство Москвы и Подмосковья

Горожанам рассказали, каким будет единое транспортное пространство Москвы и Подмосковья

Проверки оплаты проезда начались в общественном транспорте на юге Москвы

Усиленные проверки оплаты проезда начались на юге Москвы

Единое транспортное пространство Москвы и области планируют сформировать до 2030 года

Москвичи смогут воспользоваться единым транспортным пространством в 2030 году

Столичные контролеры вышли на рейды по общественному транспорту

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Единое транспортное пространство Москвы и Московской области планируют сформировать до 2030 года. Появится больше перехватывающих парковок, а десятки станций Ярославского и Павелецкого железнодорожных направлений будут интегрированы в тарифную зону МЦД. Таким образом, людям будет еще удобнее подъезжать к станциям метро и центральных диаметров.

Как уже изменилась железнодорожная инфраструктура? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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