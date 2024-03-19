Горожанам рассказали, каким будет единое транспортное пространство Москвы и Подмосковья

Единое транспортное пространство Москвы и Московской области планируют сформировать до 2030 года. Появится больше перехватывающих парковок, а десятки станций Ярославского и Павелецкого железнодорожных направлений будут интегрированы в тарифную зону МЦД. Таким образом, людям будет еще удобнее подъезжать к станциям метро и центральных диаметров.

Как уже изменилась железнодорожная инфраструктура? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.