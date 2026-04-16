ТАСС: следствие утяжелило обвинение миллиардеру Сулейманову

Следствие ужесточило обвинение в отношении бизнесмена Ибрагима Сулейманова по делу о заказных убийствах. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Как сообщили источники, ему дополнительно вменили организацию преступного сообщества (ОПС), что относится к категории особо тяжких преступлений.

Изначально Сулейманова обвиняли в организации двух убийств и одного покушения (статья 105 УК РФ и смежные нормы). В деле фигурируют убийства 1999 и 2004 годов, а также покушение на убийство в 2025 году. Уточняется, что одной из жертв банды киллеров был экс-глава ФСФО Георгий Таль, убитый в 2004 году.

Теперь, по версии следствия, речь идет не только о конкретных эпизодах, но и о создании устойчивой криминальной структуры. Аналогичное обвинение предъявлено и другим фигурантам дела.

Сулейманов был задержан в Москве 3 октября по подозрению в убийствах. Также задержали еще двух фигурантов – Мухаммеда и Абакара Дарбишевых. Первого суд отправил в СИЗО на 2 месяца, а второй скончался от сердечного приступа.

Впоследствии фигурантам неоднократно продлевали меру пресечения. В рамках расследования проведено более 40 обысков в Московском регионе и Дагестане. В случае доказательства вины обвиняемым может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.