ТАСС: миллиардер Ибрагим Сулейманов задержан по подозрению в убийстве

Фото: телеграм-канал Baza

Миллиардер Ибрагим Сулейманов задержан в Москве по подозрению в убийстве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, речь идет о преступлении прошлых лет.

Ранее в столице задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на таксиста.

Во время поездки злоумышленник достал нож, направил на водителя и потребовал остановить автомобиль. Испугавшись, таксист припарковался, после чего мужчина заставил его покинуть авто, пересел на место водителя и скрылся.

Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей.