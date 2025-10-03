Форма поиска по сайту

03 октября, 17:42

Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела миллиардера Сулейманова Дарбишева

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения для фигуранта дела миллиардера Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Речь идет об обвиняемом Муххамеде Дарбишеве. Он взят под стражу на 2 месяца.

Другой фигурант дела Абакар Дарбишев скончался после задержания, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Причиной смерти стал сердечный приступ. Отмечается, что Дарбишев также подозревается в убийстве.

Ранее в Москве задержали самого Сулейманова по подозрению в убийстве. По информации СМИ, речь идет о преступлении прошлых лет.

