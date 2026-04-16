Новости

Новости

16 апреля, 08:19

Политика

В ГД предложили обязать заранее раскрывать критерии испытательного срока

В Госдуму будет внесен межфракционный законопроект, который должен сделать прохождение испытательного срока более прозрачным и понятным для работников. Инициатива подготовлена при участии главы профильного комитета Ярослава Нилова. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Документ предполагает изменения в Трудовом кодексе. Ключевое нововведение – обязательное закрепление в трудовом договоре конкретных критериев и показателей, по которым будет оцениваться сотрудник в период испытательного срока. Эти параметры работодатель должен утвердить заранее, с учетом мнения профсоюза, и ознакомить с ними кандидата под подпись еще до заключения договора.

Если сотрудник не пройдет испытание, работодатель по-прежнему сможет расторгнуть договор досрочно, но с обязательным письменным уведомлением минимум за три рабочих дня и с четким указанием причин.

По словам Нилова, сейчас отсутствие единых критериев создает почву для субъективных решений и манипуляций, из-за чего даже опытные специалисты могут оказаться в уязвимом положении.

Соавтор инициативы, депутат Дмитрий Свищев, подчеркнул, что законопроект направлен на устранение "неопределенности", так как работник заранее будет понимать, по каким правилам его оценивают, а работодатель – действовать в более четких рамках.

Ранее сообщалось, что безработные россияне стали чаще искать работу с помощью личных связей и рекомендаций. Работодатели, в свою очередь, стараются снизить риски при найме и поэтому охотнее рассматривают кандидатов, которые приходят по рекомендации.

В материале подчеркивается, что для соискателей этот способ остается наиболее удобным, так как через знакомых проще получить обратную связь, быстрее попасть на собеседование и обойти часть формальных процедур.

