16 апреля, 08:33

Культура

Итальянский певец Аль Бано заявил о готовности получить российский паспорт

Фото: Getty Images/Cesc Maymo

Итальянский эстрадный певец Аль Бано готов получить российский паспорт. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на его слова.

"Я по-настоящему ощущаю себя итальянцем, однако испытываю искреннюю симпатию к России. Если когда-нибудь поступит подобное предложение, я приму его с радостью", – отметил артист.

Певец вспомнил, что уже имел подобный опыт, когда получил паспорт за особые заслуги перед албанским народом от президента страны Бамира Топи. Бано также рассказал, что хочет выступить на Красной площади, назвав ее символическим местом, наполненным историей и энергией.

Ближайший концерт артиста пройдет в Москве 18 апреля, после чего 21-го числа он выступит в Новосибирске, а через 2 дня – во Владивостоке.

Ранее музыкант Борис Гребенщиков (внесен в реестр иноагентов в РФ) получил гражданство Великобритании. Вместе с женой Ириной в декабре 2022 года он учредил в Британии компанию BG PLUS LLP. В документах они оба были указаны как граждане России. Однако позже компания подала в реестр документы об изменении персональных данных владельцев.

