Борис Гребенщиков получил британское гражданство

Фото: Москва 24/Лидия Широнина (Борис Гребенщиков признан иноагентом в РФ)

Музыкант Борис Гребенщиков (внесен в реестр иноагентов в РФ) в течение последних 3 лет получил гражданство Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные британского реестра отчетности компаний.

Согласно этим данным, Гребенщиков вместе с женой Ириной в декабре 2022 года учредил в Британии компанию BG PLUS LLP. В учредительных документах они оба были указаны как граждане России.

Однако на днях компания подала в реестр документы об изменении персональных данных владельцев. Теперь музыкант и его супруга являются гражданами Великобритании.

Минюст РФ включил Гребенщикова в реестр иноагентов в июне 2023 года. В ведомстве заявили, что музыкант проводил концерты в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, а также выступал против СВО.

В том же месяце Тверской суд Москвы выписал Гребенщикову штраф в размере 50 тысяч рублей по протоколу о дискредитации Вооруженных сил России. Сумма штрафа была максимально возможной по данной статье.