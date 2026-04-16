Силы ПВО ликвидировали 207 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 207 украинских БПЛА над регионами России в ночь на четверг, 16 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны были сбиты в небе над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом, над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что двое детей 5 и 14 лет погибли при атаке украинских БПЛА на жилые дома в Туапсе. Также пострадали двое взрослых, им оказывают медицинскую помощь.

В связи с этим в городе объявили об отмене занятий в школах и учреждениях дополнительного образования. В детских садах будут работать только дежурные группы.