Трамп заявил, что переговоры лидеров Израиля и Ливана пройдут 16 апреля

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп заявил, что лидеры Израиля и Ливана проведут переговоры в четверг, 16 апреля. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул исторический характер предстоящей встречи, отметив, что с тех пор, как лидеры двух стран последний раз разговаривали, прошло 34 года.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в феврале, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе. Также Тегеран закрыл Ормузский пролив для судов.

Вслед за этим ливанское шиитское движение "Хезболла" обстреляло израильскую территорию, что вызвало ответные действия со стороны Израиля.