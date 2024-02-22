"Мой район. Новости": поезда "Москва-2024" выйдут на линию в 2024 году

В 2024 году начнут курсировать составы серии "Москва-2024". В вагонах сделают новую износостойкую отделку и установят дисплеи на потолках. А с 2026 по 2030 годы поезда сделают вместительнее, улучшат дизайн и даже оснастят элементами беспилотного управления.

Изменение коснутся и составов на МЦД. Там появится новая "Иволга 4.0". Это будет первый столичный электропоезд с тремя дверями. В стандартной электричке их только две. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".