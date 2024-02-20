20 февраля, 21:30Город
"Безопасный город": более 300 пешеходных переходов обустроят в Москве в этом году
Более 300 пешеходных переходов обустроят по проектам ЦОДД в Москве в этом году. Они появятся на пути к станциям метро, МЦК, МЦД, а также рядом с автобусными и трамвайными остановками, школами и другими учреждениями.
На некоторых перекрестках станет больше диагональных переходов. Они позволят сократить жителям ближайших ЖК дорогу до метро и остановок общественного транспорта. Подробнее – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город