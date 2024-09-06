06 сентября, 12:51Происшествия
Работник АЗС умер после драки в проезде завода "Серп и Молот" в Москве
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Утром 6 сентября в проезде завода "Серп и Молот" в Москве произошел конфликт между сотрудником АЗС и прохожим, переросший в драку. В результате работник автозаправки скончался на месте, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
По данным ведомства, правоохранители уже установили 28-летнего участника драки. Лефортовская межрайонная прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств инцидента.
Ранее в Видном возбудили уголовное дело о хулиганстве после избиения подростка его сверстником. Во время ссоры один мальчик избил другого и пытался его задушить. Остановить подростка попытался еще один юноша, которого тот также попытался душить.
В результате произошедшего одного из потерпевших доставили в медучреждение. Следователи и криминалисты устанавливают личности всех участников конфликта.
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