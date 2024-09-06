Работник АЗС умер после драки в проезде завода "Серп и Молот" в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Утром 6 сентября в проезде завода "Серп и Молот" в Москве произошел конфликт между сотрудником АЗС и прохожим, переросший в драку. В результате работник автозаправки скончался на месте, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, правоохранители уже установили 28-летнего участника драки. Лефортовская межрайонная прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств инцидента.

Ранее в Видном возбудили уголовное дело о хулиганстве после избиения подростка его сверстником. Во время ссоры один мальчик избил другого и пытался его задушить. Остановить подростка попытался еще один юноша, которого тот также попытался душить.

В результате произошедшего одного из потерпевших доставили в медучреждение. Следователи и криминалисты устанавливают личности всех участников конфликта.