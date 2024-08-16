Мужчина с сыном подрались с пассажиром метро на станции "Рязанский проспект"

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Мужчина с сыном устроили драку на станции "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, у стоящих на перроне отца и сына произошел конфликт с проходящим молодым человеком. Они начали выяснять отношения, в результате чего использовали перцовый баллончик и начали драться.

После потасовки отец, воспользовавшись моментом, подобрал сумку, которую уронил оппонент, вместе с сыном сел в прибывший на станцию поезд и уехал. Спустя несколько часов правоохранители задержали подозреваемого в хищении. Выяснилось, что сумку злоумышленник выбросил, а деньги оставил себе. Они изъяты и будут возвращены владельцу.

Возбуждено уголовного дело по факту кражи. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также в отношении отца и сына составлены протоколы об административном правонарушении за-за нарушение общественного порядка на станции метро. В настоящий момент принимаются меры, направленные на привлечение к ответственности третьего правонарушителя.

Ранее суд арестовал двух пранкеров, которые инсценировали драку и бегали по крыше поезда в Московском метрополитене. Инцидент произошел на станции "Краснопресненская" Кольцевой линии метро. Каждый из мужчин отбыл наказание в виде ареста на 10 и 7 суток.