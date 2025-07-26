Полиция задержала пятерых мужчин, угрожавших женщине пистолетом в Шатуре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали пятерых мужчин, угрожавших женщине пневматическим пистолетом в городском округе Шатура, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что в дежурную часть Рошальского отдела полиции поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестные мужчины проникли на ее земельный участок и угрожали ей предметом, схожим с оружием.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности и доставили в отдел пятерых мужчин, причастных к преступлению. У одного из них был обнаружен и изъят пневматический пистолет.

По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее полицейские задержали молодого человека, который напал на двух подростков и похитил их вещи в Дмитрове. Задержание правонарушителя проводили сотрудники уголовного розыска.