Мужчина задержан за нападение на подростков в Дмитрове

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Правоохранители задержали молодого человека, который напал в Дмитрове на двух подростков и похитил их вещи, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковной полиции.

По данным ведомства, заявление об избиении одного из подростков поступило от матери потерпевшего. Инцидент произошел 24 июля примерно в 20:00 на улице Рогачевской. Там между несовершеннолетними и компанией молодых людей разгорелся конфликт.

В ходе ссоры злоумышленник ударил пострадавших 2011 и 2012 годов рождения. После этого он потребовал показать содержимое сумок и карманов, а затем похитил мобильный телефон, 1 тысячу рублей и некоторые личные вещи. Задержание правонарушителя проводили сотрудники уголовного розыска.

"Им оказался ранее судимый уроженец одной из республик ближнего зарубежья 2006 года рождения, незаконно находящийся на территории Российской Федерации", – отметили в полиции и добавили, что специалисты в настоящее время занимаются выяснением деталей произошедшего.

Ранее сообщалось, что полицейские установили личности всех четверых подростков, избивших сверстника в Домодедове. Конфликт между ними произошел на улице Ломоносова. Нападавшие снимали происходящее на телефон, после чего видео оказалось размещено в Сети.