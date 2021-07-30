В российских ресторанах могут ограничить порции

Рестораны могут обязать предоставлять посетителям право выбора объема порции: повышенный, стандартный и уменьшенный. С такой инициативой обратился в Роспотребнадзор Союз потребителей России.

По мнению авторов идеи, это позволит бороться с "пищевым расточительством" и сократит объем выбрасываемой еды.

Зачем это нужно? Насколько идея реализуема? Как отразится на ценах в кафе и ресторанах? И как с пищевым расточительством пытаются бороться в других странах мира? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.