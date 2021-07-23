Рестораторов попросили добавить в меню недорогую воду

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Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) обратилась президенту Федерации рестораторов и отельеров Игорю Бухарову с просьбой добавить в меню заведений общепита дешевую воду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента НАДЭП Альбину Холгову.
"В магазине вода в маленькой бутылке стоит около 20 рублей, почему в ресторанах ее не предлагают хотя бы за 50–70 рублей? Почему она стоит 400 рублей? Например, мне нужно запить таблетку. Что человеку делать?" – объяснила причину такого предложения Холгова.
Она также добавила, что в ассоциации пока не получили ответ от Бухарова, однако там уверены, что рестораны поддержат инициативу.
Ранее Союз потребителей России предложил обязать кафе и рестораны подавать уменьшенные порции. Клиенты должны будут сами выбирать объем еды, выбирая так называемую пониженную, нормальную или повышенную порцию.
Предполагается, что это позволит избежать "пищевого расточительства" из-за недоеденных блюд.
В российских кафе могут ограничить порции
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