Рестораны могут обязать подавать клиентам уменьшенные порции

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Союз потребителей предложил обязать кафе и рестораны подавать уменьшенные порции, чтобы избежать "пищевого расточительства", сообщает газета "Известия".
В материале говорится, что речь идет о лишних отходах, которые образуются, если посетители не доели заказанные блюда.
Авторы инициативы отмечают, что гостям можно предлагать самим выбирать размер порции. В заведении можно будет заказать так называемую пониженную, нормальную или повышенную порцию.
Председатель Союза потребителей Петр Шелищ подчеркнул, что регулировать объемы можно и другим способом, предлагая половину, три четверти или целую порцию.
Также Роспотребнадзору предложили разработать рекомендации по размеру блюд для людей разного веса.
Ранее диетологи рассказали, как начать есть меньше. Важным элементом решения проблемы с перееданием врачи назвали осознанность. По их мнению, необходимо уметь отслеживать, что именно мы едим и когда.
Если человек испытывает чувство голода из-за стресса, диетологи рекомендуют выбрать полезный перекус. Для этого можно использовать фрукты, творог, помидоры черри, домашний попкорн, натуральный греческий йогурт.
В российских кафе могут ограничить порции
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