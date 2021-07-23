Почти 35 млн человек получили первую прививку от COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти 35 миллионов человек сделали первую прививку от COVID-19 в России. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день получили первый компонент вакцины около 35 миллионов человек в общей численности", – отметил он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Министр уточнил, что только за последнюю неделю количество привитых выросло более чем на 2 миллиона.

Ранее Владимир Путин потребовал от правительства ускорить темпы вакцинации населения России от коронавируса. Президент отметил, что большинство россиян осознают необходимость прививки. Именно поэтому им необходимо объяснять различные аспекты вакцинации, а не заниматься ее навязыванием.

