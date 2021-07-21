Врачи настоятельно рекомендуют пациентам с онкологией привиться от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Московские врачи порекомендовали пациентам с онкологическими заболеваниями сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Депздрава.
Специалисты Московского онкологического общества разработали рекомендации, согласно которым онкология не является противопоказанием для вакцинации против COVID-19.
"Напротив, специалисты считают ее критически важной", – говорится в сообщении.
Отмечается, что разработанные рекомендации были рассмотрены и одобрены Клиническим комитетом Депздрава.
"Данная категория пациентов имеет повышенный риск тяжелого течения COVID-19 и должна быть вакцинирована независимо от нозологии и этапа противоопухолевого лечения. Кроме того, в рекомендациях подчеркивается, что в приоритетном порядке вакцинацию должны пройти не только пациенты, но и врачи, которые находятся с ними в непосредственном контакте", – подчеркивается в сообщении.
При этом вакцинация должна проводиться с учетом индивидуальных факторов для каждого пациента.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что отказ от вакцины и низкие темпы вакцинации населения России могут привести к кардинальным мутациям коронавируса. Он также подчеркнул, что существующие мутации не влияют на эффективность вакцины.
В свою очередь, директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что вакцинация 70% населения каждой страны к середине следующего года позволит остановить пандемию коронавируса и перезапустить мировую экономику.
Москвичи поделились своим опытом вакцинации от COVID-19
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