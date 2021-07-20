Около 720 тысяч доз "ЭпиВакКороны" направили в регионы РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В российские регионы поступила новая партия вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" объемом 720 тысяч доз. Об этом сообщается в Telegram-канале вакцины.

"20 июля начались отправки новой партии вакцины "ЭпиВакКорона" в субъекты Российской Федерации. Объем очередной партии составляет 720 тысяч доз", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в столицу уже прибыло 40,4 тысячи доз.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от коронавируса в России должна стартовать до 20 сентября.

Специалист сообщил, что исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12–17 лет проходит с 5 июля в Москве в детской больнице имени Башляевой и Морозовской детской больнице. В мероприятии участвуют 100 детей, 6 июля первый компонент препарата был введен 21 подростку.