Какие станции метро недоступны с 17 июля по 8 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Регионы

18:37

Около 720 тысяч доз "ЭпиВакКороны" направили в регионы РФ

медицина регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В российские регионы поступила новая партия вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" объемом 720 тысяч доз. Об этом сообщается в Telegram-канале вакцины.

"20 июля начались отправки новой партии вакцины "ЭпиВакКорона" в субъекты Российской Федерации. Объем очередной партии составляет 720 тысяч доз", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в столицу уже прибыло 40,4 тысячи доз.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от коронавируса в России должна стартовать до 20 сентября.

Специалист сообщил, что исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12–17 лет проходит с 5 июля в Москве в детской больнице имени Башляевой и Морозовской детской больнице. В мероприятии участвуют 100 детей, 6 июля первый компонент препарата был введен 21 подростку.

Более 3 тысяч сотрудников центров госуслуг и соцзащиты помогают в центрах вакцинации

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать