Вакцинацию от коронавируса прошли 77% сотрудников органов власти Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

От коронавируса привились 77% сотрудников органов власти Москвы. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Согласно данным на 20 июля, вакцинацию от COVID-19 прошли 84% сотрудников департамента информационных технологий и 81% сотрудников управ и префектур.

Горожанам напомнили, что пройти вакцинацию можно в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва", шести центрах госуслуг "Мои Документы", частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах.

Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса сделали 75% сотрудников столичных центров госуслуг.